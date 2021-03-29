Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

Анимационный фильм “Мечта Кафки” в конкурсной программе фестиваля анимационных фильмов “T-Short”

Анимационный фильм “Мечта Кафки” в конкурсной программе фестиваля анимационных фильмов “T-Short”

Короткометражный анимационный фильм “Мечта Кафки”, снятый при финансовом содействии Национального киноцентра Армении, включен в конкурсную программу фестиваля латвийских анимационных фильмов “T-Short”.

Как передает «Арменпресс», показы в рамках фестиваля на онлайн платформе пройдут с 7 по 30 апреля.

Фильм “Мечта Кафки” выпущен студией “Артстеп”. Автор и режиссер сценария - Давид Бабаян, продюсер фильма - Армине Арутюнян, художник - Гагик Бабаян, композитор - Андраник Берберян, звуковой оператор - Тигран Кузикян.

Национальный киноцентр Армении поздравляет весь творческий состав фильма и желает новых успехов. “Это наше общее достижение. Мы радуемся вместе с вами”, - говорится в сообщении киноцентра.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации