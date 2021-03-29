Армения прекрасно представляет цену мира, мы не ищем врагов: министр иностранных дел

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян заверил, что сегодня, как никогда, внешняя политика Армении будет прагматичной и гибкой, будет сделано все для создания вокруг Армении стабильной атмосферы безопасности. Как сообщает «Арменпресс», Айвазян сказал об этом на заседании постоянной комиссии НС по внешним связям на представлении отчета о выполнении и результатах программы правительства на 2020 год, отвечая на вопрос Ширака Торосяна от фракции “Мой шаг”.

Торосян упомянул Грецию, Кипр, Сирию, Ливан и Ирак, которые страдают от агрессивной политики Турции. “У нас есть определенный формат отношений: Армения-Кипр-Греция. На днях министр обороны Ирака посетил Армению. Не думаете ли вы, что этот формат должен быть укреплен в том смысле, что страны, которые я перечислил, получают удары от Турции, так же, как и мы. У них есть определенные задачи противостоять этим ударам, как и у нас. И в этом случае мы становимся естественными союзниками” - сказал депутат.

Ара Айвазян ответил, что, естественно, что результаты недавней войны заставляют нас прагматичнее подходить к внешнеполитической повестке дня Армении. “И нашей первостепенной задачей, особенно сейчас, должна быть повестка дня безопасности Армении, создание благоприятной атмосферы вокруг Армении”, - сказал он.

Министр напомнил об ограничениях на поездки в условиях эпидемии, но, несмотря на это за это время у него был ряд визитов. В то же время активное взаимодействие с разными партнерами обеспечивается и в удаленных форматах. По словам министра, упомянутый депутатом формат стоит в повестке дня Армении. “Армения, как никакая другая страна, прекрасно представляет цену миру. Мы не ищем врагов. Мы сделаем все возможное для создания действительно стабильной атмосферы безопасности вокруг Республики Армения”, - сказал Айвазян.

Он подчеркнул, что внешняя политика Армении сегодня будет прагматичнее и гибче, чем когда-либо. “И когда мы выбираем союзников, мы прежде всего должны иметь общее понимание проблем и возможностей, которые диктует текущая ситуация. Мы очень активно взаимодействуем с различными партнерами. Похоже, есть общее понимание того, что текущие вызовы наше желание более предметного сотрудничества, делают более необходимым, как никогда раньше”, - заключил Айвазян.