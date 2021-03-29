Контакты между руководителями России и Армении носят постоянный характер: Песков

Контакты между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном носят постоянный характер. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на РИА Новости, об этом в беседе с журналистами 29 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что лидеры двух стран “недавно говорили, и контакты бывают регулярно”.

Песков подчеркнул, что решение Пашиняна об отставке в апреле никоим образом не вызвало необходимости срочно поговорить с президентом РФ. Он [Пашинян] останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому опубликованное решение не вызывает необходимости незамедлительных разговоров”, - сказал представитель Кремля.

28 марта во время встречи с жителями общины Арагац Армавирской области премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в апреле, с целью проведения внеочередных парламентских выборов, он подаст в отставку.