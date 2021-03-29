Определение статуса Арцаха, деоккупация территорий: Айвазян представил подходы Армении

В новой ситуации, создавшейся в регионе, Армения уже выработала свои подходы и представила их в Совет министров ОБСЕ, которые предполагают принятие решения о статусе Арцаха на основе реализации права на самоопределение, обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, деоккупацию территорий Арцаха, оккупированных Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям на представлении отчета о процессе и результатах реализации постановлений правительства Республики Армения на 2020 год заявил министр иностранных дел Ара Айвазян.

Министр иностранных дел говорил об эпидемии, о войне, о прошедшем годе, посчитав его худшим годом с момента обретения независимости.

Он заверил, что МИД Армении проделал масштабную работу для того, чтобы перед международным сообществом образ Азербайджана закрепить, как образ страны, спровоцировавшей агрессию, обеспечить позицию международного сообщества относительно вовлечения Турции и спонсируемых ею боевиков в военные действия, увеличить давление на турецко-азербайджанский альянс и прекратить военные действия.

“Наш регион сейчас вступает в период новых вызовов, которые необходимость укрепления сотрудничества с партнерами, заинтересованными в стабильности, безопасности и мире в регионе, делают еще более настоятельной. В то же время, эти события показали, что нам необходимо сильное сопредседательство Минской группы ОБСЕ, которая сможет возглавить мирный процесс на основе принципов и элементов, разработанных с годами»”, - сказал министр.

Он отметил, что после войны МИД Республики Армения начал разрабатывать подходы Армении в новой ситуации, которые впервые всесторонне были представлены на заседании Совета министров ОБСЕ в начале декабря. “Эти подходы предполагают определение статуса Арцаха на основе реализации права на самоопределение, обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, деоккупации территорий Арцаха, оккупированных Азербайджаном, безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц в свои поселения, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях Азербайджана”, - сказал Айвазян.

Разрешение гуманитарной ситуации в Арцахе при непосредственном участии международных партнеров, в частности, ООН и ее структур, является одним из приоритетов армянской стороны. Министр решительно осудил воспрепятствование оказанию гуманитарной помощи Арцаху, со стороны Азербайджана. Министерство иностранных дел для решения гуманитарных вопросов путем сотрудничества работает с международными партнерами. “Немедленное и безопасное возвращение армянских пленных, взятых в заложники Азербайджаном, является одной из гуманитарных проблем, требующих немедленного решения. МИД особое внимание уделяет и вопросу защиты армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана”, - заверил министр.