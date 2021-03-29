Араик Арутюнян и Рустам Бадасян обсудили вопросы сотрудничества в сфере юстиции

29 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял министра юстиции Республики Армения Рустама Бадасяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой участие принял и министр юстиции Республики Арцах Карен Даниелян, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере юстиции.

В этом контексте глава государства подчеркнул необходимость углубления и интенсификации связей между соответствующими ведомствами, обмена опытом, что будет способствовать быстрому решению существующих проблем.