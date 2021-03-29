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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Барбадоса

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Барбадоса

Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано а берегов Барбадоса в Атлантическом океане в понедельник. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее оценкам, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 146,7 км к северо-востоку от столицы страны города Бриджтаун, в котором проживают около 98,5 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.


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