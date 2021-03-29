AP: ВОЗ представила четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку

Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. При этом утечка из лаборатории "крайне маловероятна". Как передает Арменпресс, об этом говорится в проекте финального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая, с которым ознакомилось в понедельник агентство Associated Press.

Оно получило черновой вариант от находящегося в Женеве дипломата, который представляет одну из стран, входящих в ВОЗ. На данный момент не ясно, могут ли быть какие-то изменения в официально опубликованной версии.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности. По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто "вероятное". Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания.

Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей, однако "эволюционная дистанция между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, [так что] предполагается [наличие] промежуточного звена". В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.

Выводы подготовлены на основании визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань.

Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. Публикация доклада экспертов изначально планировалась на февраль, однако откладывалась несколько раз.