Мир - много больше, чем отсутствие войны: ответ редактора итальянской газеты послу Азербайджана

Главный редактор итальянской газеты “Авенире”, которая является одной из имеющих самую большую аудиторию, Марко Тарчинио 27 марта коснулся письма посла Азербайджана в Италии Мамада Ахмадзаде.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс» в Риме, Марко Тарчинио опубликовал письмо посла Азербайджана полностью, и ответил на это письмо.

Письмо посла Азербайджана:

“Касаясь призыва к моей стране “освободить армянских пленных”, который был опубликован “Авенире” в четверг, 25 марта 2021 год, я подчеркиваю, что Азербайджан вернул всех армянских военнопленных Армении, как это было согласовано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, положившем конец боевым действиям. Правительство Армении пытается запутать действительность последних задержаний. После окончания конфликта Армения направила на территорию Азербайджана диверсионную группу с целью совершения террористических актов. Эта группа была признана виновной в убийстве азербайджанских солдат и мирных жителей. Члены этой группы взяты в плен и в настоящее время находятся в Азербайджане, и, учитывая вышесказанное, они не считаются военнопленными. В любом случае с задержанными обращаются в соответствии с международным правом прав человека и законодательством Азербайджана, защищающим их права. Правительство Азербайджана предлагает “Human Rights Watch” обратить внимание на факты жестокого обращения со стороны Армении с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными”.

Ответ Марко Тарчинио:

“Господин посол, я принимаю к сведению заявления, сделанные от имени правительства Баку в ответ на гуманитарный призыв к властям Азербайджана, сделанный известными итальянскими лицами во главе с Антонией Арслан, который мы разместили на наших страницах. В частности, я принимаю к сведению, что вы подтверждаете продолжающееся задержание в вашей стране армянских граждан, как военных, так и гражданских лиц, называя их “террористами”. Напомню, что в обращении, основанном на информации и на видеозаписях, проверенных “Human Rights Watch”, осуждается “унизительное, бесчеловечное” обращение с примерно шестьюдесятью задержанными в разное время. Я также заверяю вас, что мы на равной основе изучаем любые сообщения о нарушениях прав человека, где бы они ни происходили. И знайте, что мир - это гораздо больше, чем отсутствие войны.