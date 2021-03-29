Горжусь нашей сборной: Тигран Барсегян

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Тигран Барсегян прокомментировал победу над Исландией.

Как передает «Арменпресс», Барсегян на своих страницах в соцсетях, написал: “Это был сумасшедший гол в ворота Исландии, мы победили со счетом 2:0. Горжусь нашей сборной”.

Сборная Армении по футболу в рамках отборочного тура мундиаля 2022 28-го марта в Ереване обыграла Исландию со счетом 2:0. В начале второго тайма сборная Армении использовала свой шанс. Точным ударом на 53-й минуте отличился Тигран Барсегян. Команда Капарроса явно диктовала свою волю, и замена, сделанная испанским тренером, дала свой результат. Хорен Байрамян, вышедший на замену, удвоил преимущество. Сборная Армении победила со счетом 2:0. Следующий матч сборной Армении в рамках третьего тура - с Румынией, он также состоится в Ереване. Игра пройдет 31 марта на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, начало в 20:00.

Сборная Армении по футболу - одна из лидеров группы J отборочного тура чемпионата мира. По итогам второго тура сборные Армении и Германия после двух побед набрали по 6 очков. 3-4 места с 3 очками делят Северная Македония и Румыния. Исландия и Лихтенштейн очков не имеют.

31-го марта в рамках третьего тура сборная Армении сыграет с Румынией, Лихтенштейн с Исландией и Германия с Северной Македонией.