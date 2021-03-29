СНБ Армении опровергает слухи об освобождении Армена Абазяна с должности директора
11:45, 29 Март, 2021
В Службе национальной безопасности Армении опровергли муссируемые в СМИ слухи об отставке директора структуры Армена Абазяна.
“Слухи о смене директора СНБ не соответствуют действительности”, - сказали «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении.
Согласно пункту 1 статьи 4.1 Закона Республики Армения “Об органах национальной безопасности”, непосредственное руководство уполномоченным органом осуществляет директор Службы национальной безопасности, которого назначает на должность и освобождает с должности президент республики по предложению премьер-министра.
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