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СНБ Армении опровергает слухи об освобождении Армена Абазяна с должности директора

СНБ Армении опровергает слухи об освобождении Армена Абазяна с должности директора

В Службе национальной безопасности Армении опровергли муссируемые в СМИ слухи об отставке директора структуры Армена Абазяна.

“Слухи о смене директора СНБ не соответствуют действительности”, - сказали «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении.

Согласно пункту 1 статьи 4.1 Закона Республики Армения “Об органах национальной безопасности”, непосредственное руководство уполномоченным органом осуществляет директор Службы национальной безопасности, которого назначает на должность и освобождает с должности президент республики по предложению премьер-министра.


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