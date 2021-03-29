МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 371 случай, из которых 158 - чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 22 по 28 марта зарегистрировано 371 случаев, 158 из которых - чрезвычайные, в том числе 49 случаев пожара, 7 случаев обрушения, 5 случаев камнепада, 6 случаев, произошедших из-за сильного ветра, 4 попытки самоубийства, 65 дорожно-транспортных происшествий, а также 106 бытовых вызовов. Пострадали 110 человек, благодаря оперативным спасательным операциям спасены трое граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Зарегистрировано 8 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 59 случаев блокирования на дорогах транспортных средств. Спасатели оказали помощь 215 гражданам. Они доставили в безопасные места 92 автомобиля, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.