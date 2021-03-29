Reuters: чешский миллиардер Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске
11:01, 29 Март, 2021
Чешский миллиардер Петр Келлнер оказался среди погибших в результате произошедшего в субботу крушения вертолета неподалеку от города Бьютт в штате Аляска. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на возглавляемую им компанию PPF.
В воскресенье агентство Associated Press сообщило о гибели по меньшей мере пяти человек в результате падения вертолета Eurocopter AS50.
Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен