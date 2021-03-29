СМИ: в Бангладеш 11 человек погибли в столкновениях с полицией

По меньшей мере 11 участников акций протеста погибли, 10 получили ранения в минувшие выходные в Бангладеш в столкновениях с полицией и силами безопасности. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает газета Times of India со ссылкой на власти страны.

Массовые демонстрации протеста проводились радикальными мусульманскими организациями против визита в Дакку премьер-министра Индии Нарендры Моди на торжества по случаю отмечавшегося 26 марта 50-летия провозглашения независимости Бангладеш от Пакистана. Исламисты обвиняют его администрацию в дискриминации мусульманского населения страны.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли в воскресенье в Дакке, где исламисты группировки Hefazat-e-Islam совершили нападения на государственные учреждения, индуистские храмы и пассажирские поезда, поджигали автобусы и забрасывали полицейских камнями. Силы правопорядка были вынуждены применить против погромщиков слезоточивый газ и резиновые пули.

В настоящее время обстановка в Дакке остается напряженной. Власти и полиция принимают меры по предотвращению новых беспорядков.