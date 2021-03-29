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В Аскеранском селе Схнах ведутся поиски останков погибших военнослужащих

В Аскеранском селе Схнах ведутся поиски останков погибших военнослужащих

29 марта в Аскеранском верхнем подрайоне, в направлении села Схнах спасательный отряд ГСЧС продолжает поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих, добровольцев и резервистов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

В результате поисково-спасательных работ по сей день обнаружено 1 523 останков погибших.


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