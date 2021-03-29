Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

На территории Армении есть закрытые дороги, на российской стороне Ларса скопилось 300 машин

На территории Армении есть закрытые дороги, на российской стороне Ларса скопилось 300 машин

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что  на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, труднопроходим для других транспортных средств.

На автодороге Горис-Сисиан Сюникской области, на участке Зангер - местами гололедица.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех транспортных средств. На российской стороне Ларса скопилось 300 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации