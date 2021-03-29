Прекрасная победа для страны: Александр Карапетян

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Александр Карапетян прокомментировал победу над Исландией.

Как передает «Арменпресс», футболист на своих страницах в соцсетях написал: «Прекрасная победа для страны! Поздравляю всех!»

В рамках отборочного тура ЧМ-2022 сборная Армении по футболу одержала победу над Исландией со счетом 2:0. В начале второго тайма сборная Армении использовала свой шанс. Точным ударом на 53-й минуте отличился Тигран Барсегян. Команда Капарроса явно диктовала свою волю, и замена, сделанная испанским тренером, дала свой результат. Хорен Байрамян, вышедший на замену, удвоил преимущество. Сборная Армении победила со счетом 2:0.

Следующий матч сборной Армении в рамках третьего тура - с Румынией, он также состоится в Ереване. Игра пройдет 31 марта на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, начало в 20:00.