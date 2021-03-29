Наши соперники: Германия и Северная Македония отпраздновали победу

В группе J отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в которой и сборная Армении, состоялись два других матча.

Как передает «Арменпресс», сборная Германии на выезде с минимальным счетом обыграла Румынию.

В другой игре Северная Македония с крупным счетом - 5:0 обыграла Лихтенштейн. Авторами голов стали Энис Барди, Алексабдр Трайковаки (дубль), Элиф Эльмас и Илия Несторовский.

В рамках отборочного тура ЧМ 2022 сборная Армении по футболу одержала победу над Исландией со счетом 2:0. В начале второго тайма сборная Армении использовала свой шанс. Точным ударом на 53-й минуте отличился Тигран Барсегян. Команда Капарроса явно диктовала свою волю, и замена, сделанная испанским тренером, дала свой результат. Хорен Байрамян, вышедший на замену, удвоил преимущество.

Следующий матч сборной Армении в рамках третьего тура - с Румынией, он также состоится в Ереване. Игра пройдет 31 марта на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, начало в 20:00.