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КПП  Верхний Ларс  открыт для всех видов транспорта. КГД РА

КПП  Верхний Ларс  открыт для всех видов транспорта. КГД РА

Полностью восстановлено движение большегрузных автомобилей через КПП Верхний Ларс. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Комитета  по госдоходам Республики Армения,   таможенный атташе РА в Российской Федерации Арам Тананян сообщил, что российский КПП «Верхний Ларс» и грузинский КПП «Дариали» («Казбеги»)   уже двусторонне открыты для легковых и грузовых автомобилей. 

Ранее Комитет госдоходов РА сообщал, что благодаря благоприятным погодным условиям, поток автомобилей, оставленных на российско-грузинской границе, постепенно налаживается.


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