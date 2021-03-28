КПП  Верхний Ларс  открыт для всех видов транспорта. КГД РА

Полностью восстановлено движение большегрузных автомобилей через КПП Верхний Ларс.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Комитета по госдоходам Республики Армения, таможенный атташе РА в Российской Федерации Арам Тананян сообщил, что российский КПП «Верхний Ларс» и грузинский КПП «Дариали» («Казбеги») уже двусторонне открыты для легковых и грузовых автомобилей.

Ранее Комитет госдоходов РА сообщал, что благодаря благоприятным погодным условиям, поток автомобилей, оставленных на российско-грузинской границе, постепенно налаживается.