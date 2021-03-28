Началась Страстная неделя:   Армянская Апостольская церковь  отмечает Цахказард – Вербное воскресенье

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина II отмечался Цахказард.

Как передает Арменпресс, он опубликовал фотографии с церемоний, проводимых на Первопрестольной, на своей странице в Facebook.

Церемониал Страстной недели в Армянской Апостольской церкви начинается с Цахказарда. Как сообщается на сайте Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 28 марта в Первопрестоле были совершены благословение детей и Андастана (недр), освящение Открытых Дверей. Во время Страстной недели состоятся следующие мероприятия:

СТРАСТНОЙ ВТОРНИК (30 марта) - поминовение десяти монахинь - в 17:30, Первопрестол Святого Эчмиадзина. Часовня Иоанна Крестителя - Св.Вардана,

СТРАСТНОЙ ЧЕТВЕРГ (1 апреля) – Заутреня и Чин покаяния - в 8:00, Часовня Иоанна Крестителя - Св.Вардана,

- Святая Литургия - в 10:30 в монастыре Св. Гаяне,

- Его Святейшество Гарегин II; Верховный Патриарх и Католикос всех армян в 16:00 часов проведет чин омовения ног в монастыре Гаяне

- чин Затмения - в 19:00, в монастыре Гаяне,

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА (2 апреля) - Распятие - в 12:00 по св. В монастыре Гаяне - Вечерняя служба

Отпевание - в 17:30, в монастыре Гаяне,

СТРАСТНАЯ СУББОТА (3 апреля)

- С. Литургия - в 17:30 ( в монастыре Св. Гаяне),

СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ (4 апреля) - Пасха Литургия в церкви Св. Григория Просветителя в Ереване - в 10:30.