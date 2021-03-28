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Началась Страстная неделя:   Армянская Апостольская церковь  отмечает Цахказард – Вербное воскресенье

Началась Страстная неделя:   Армянская Апостольская церковь  отмечает Цахказард – Вербное воскресенье

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине  под председательством Первоиерарха  Армянской Апостольской церкви, Католикоса  Всех Армян Гарегина  II  отмечался Цахказард. 

Как  передает Арменпресс, он опубликовал фотографии с церемоний, проводимых на Первопрестольной, на своей странице в  Facebook. 

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ

Опубликовано Գարեգին Բ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց/ Karekin II, Catholicos of All Armenians Воскресенье, 28 марта 2021 г.

Церемониал  Страстной недели в Армянской Апостольской церкви начинается с Цахказарда. Как сообщается на сайте Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 28 марта в Первопрестоле были совершены благословение детей  и Андастана (недр), освящение   Открытых Дверей. Во время Страстной недели состоятся следующие мероприятия:

СТРАСТНОЙ  ВТОРНИК (30 марта) - поминовение десяти монахинь - в 17:30, Первопрестол Святого Эчмиадзина.   Часовня Иоанна Крестителя - Св.Вардана,

СТРАСТНОЙ ЧЕТВЕРГ (1 апреля) – Заутреня  и Чин покаяния - в 8:00, Часовня Иоанна Крестителя - Св.Вардана,

- Святая Литургия - в 10:30   в монастыре Св. Гаяне, 

- Его Святейшество Гарегин II; Верховный Патриарх и Католикос всех армян   в 16:00 часов проведет чин омовения  ног в монастыре Гаяне

- чин  Затмения - в 19:00, в монастыре Гаяне,

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА (2 апреля) - Распятие - в 12:00 по св. В монастыре Гаяне - Вечерняя служба

Отпевание - в 17:30, в монастыре Гаяне,

СТРАСТНАЯ СУББОТА (3 апреля)

- С. Литургия - в 17:30 ( в монастыре Св. Гаяне),

СВЯТОЕ  ВОСКРЕСЕНИЕ (4 апреля) - Пасха Литургия в церкви Св. Григория Просветителя в Ереване - в 10:30.


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