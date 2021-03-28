Началась Страстная неделя: Армянская Апостольская церковь отмечает Цахказард – Вербное воскресенье
В Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина II отмечался Цахказард.
Как передает Арменпресс, он опубликовал фотографии с церемоний, проводимых на Первопрестольной, на своей странице в Facebook.
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴОпубликовано Գարեգին Բ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց/ Karekin II, Catholicos of All Armenians Воскресенье, 28 марта 2021 г.
Церемониал Страстной недели в Армянской Апостольской церкви начинается с Цахказарда. Как сообщается на сайте Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 28 марта в Первопрестоле были совершены благословение детей и Андастана (недр), освящение Открытых Дверей. Во время Страстной недели состоятся следующие мероприятия:
СТРАСТНОЙ ВТОРНИК (30 марта) - поминовение десяти монахинь - в 17:30, Первопрестол Святого Эчмиадзина. Часовня Иоанна Крестителя - Св.Вардана,
СТРАСТНОЙ ЧЕТВЕРГ (1 апреля) – Заутреня и Чин покаяния - в 8:00, Часовня Иоанна Крестителя - Св.Вардана,
- Святая Литургия - в 10:30 в монастыре Св. Гаяне,
- Его Святейшество Гарегин II; Верховный Патриарх и Католикос всех армян в 16:00 часов проведет чин омовения ног в монастыре Гаяне
- чин Затмения - в 19:00, в монастыре Гаяне,
СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА (2 апреля) - Распятие - в 12:00 по св. В монастыре Гаяне - Вечерняя служба
Отпевание - в 17:30, в монастыре Гаяне,
СТРАСТНАЯ СУББОТА (3 апреля)
- С. Литургия - в 17:30 ( в монастыре Св. Гаяне),
СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ (4 апреля) - Пасха Литургия в церкви Св. Григория Просветителя в Ереване - в 10:30.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен