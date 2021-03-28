Во время Арцахской войны Азербайджан нацелился на медицинский персонал. Саак Оганян

В ходе 44-дневной Арцахской войны погибли 15 военных врачей: 1 врач-доброволец, а также около 60 медработников.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 28 марта заявил начальник Военно-медицинского управления Вооруженных сил РА, полковник Саак Оганян.

Наша аналитика и оперативная информация показывали, что противник действовал исключительно на медперсонал. В Интернете распространялось много кадров, где противник атаковал санитарный транспорт, в котором везли раненых. У нас также есть кадры, когда по одному из наших отдельных медицинских отрядов наносится авиаудар. Все это говорит о том, что принятые на время войны правила неоднократно нарушались противником», - сказал Оганян.

Начальник военно-медицинского управления ВС РА высоко оценивает работу военных врачей в годы войны.

«Все мы понимаем, что если бы мы не смогли организовать медицинское обеспечение солдата, у нас было бы гораздо больше потерь. Могу констатировать, что наши коллеги из младшего и среднего медперсонала выполнили свои задачи на очень высоком уровне».