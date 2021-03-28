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Во время войны летальные исходы среди раненых в больницах составили 1%

Во время войны летальные исходы среди раненых в больницах составили 1%

Больничная смертность среди военнослужащих, раненных в ходе 44-дневной Арцахской войны, составила 1%, что в 5 раз ниже показателей международной статистики. 

Как  передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 28 марта заявил заместитель начальника Военно-медицинского управления Вооруженных сил РА, полковник Тигран Аветисян.

«В Военно-медицинском управлении проведено структурное изменение, основной упор сделан на силы быстрого реагирования, небольшую мобильную службу. Это позволило максимально приблизить этап квалифицированной медицинской помощи на поле боя во время войны, в результате чего статистика госпитальной смертности среди раненых военнослужащих у нас была примерно в 5 раз ниже, около 1%», - подчеркнул Аветисян. 

По словам начальника отдела  планирования Военно-медицинского управления, все это было чревато  определенным риском, поскольку жизнь квалифицированных врачей подвергалась опасности, но другого выхода не было.


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