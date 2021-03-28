В настоящее время в Вооруженных силах РА проходят лечение 150 больных коронавирусом

Из военнослужащих Вооруженных сил, Министерства обороны и Генштаба проходят лечение 150 человек, больных коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом 28 марта в беседе с журналистами заявил начальник Военно-медицинского управления Вооруженных сил РА, полковник Саак Оганян.

«С учетом того, что во время 44-дневной войны в Арцахе произошла перемена войск и мобилизационных ресурсов, в течение некоторого времени у нас наблюдался рост случаев заражения коронавирусом - до 3500 случаев, но в результате непрерывной работы мы смогли за два месяца резко сократить эти цифры. В настоящее время у нас 150 случаев заражения коронавирусом», - пояснил полковник Оганян.

Он отметил, что состояние больных не тяжелое, и за все время эпидемии в Вооруженных силах зарегистрировано 10 случаев смерти, «90% из которых были рабочие и служащие, члены их семей».