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До 22-23-го дня войны у военнослужащих были только осколочные ранения:  Саак Оганян

До 22-23-го дня войны у военнослужащих были только осколочные ранения:  Саак Оганян

До 22-23-го дня 44-дневной Арцахской войны среди военнослужащих были только осколочные ранения. 

Как  передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 28 марта заявил начальник Военно-медицинского управления Вооруженных сил РА, полковник Саак Оганян.

«Это говорит о том, что противник применял беспилотные летательные аппараты, дальнобойную артиллерию. После третьей недели войны у нас уже были первые пулевые ранения среди военнослужащих, когда войска противника подошли ближе, когда уже был прямой контакт», - подчеркнул начальник военно-медицинского управления ВС РА. 

Оганян отметил, что военно-медицинское ведомство занимается довольно серьезным анализом результатов войны. По его словам, противник поставил перед собой задачу решить ближайшую задачу — с применением максимальных средств поражения    противоборствующих сил.

 

 


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