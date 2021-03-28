До 22-23-го дня войны у военнослужащих были только осколочные ранения:  Саак Оганян

До 22-23-го дня 44-дневной Арцахской войны среди военнослужащих были только осколочные ранения.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 28 марта заявил начальник Военно-медицинского управления Вооруженных сил РА, полковник Саак Оганян.

«Это говорит о том, что противник применял беспилотные летательные аппараты, дальнобойную артиллерию. После третьей недели войны у нас уже были первые пулевые ранения среди военнослужащих, когда войска противника подошли ближе, когда уже был прямой контакт», - подчеркнул начальник военно-медицинского управления ВС РА.

Оганян отметил, что военно-медицинское ведомство занимается довольно серьезным анализом результатов войны. По его словам, противник поставил перед собой задачу решить ближайшую задачу — с применением максимальных средств поражения противоборствующих сил.