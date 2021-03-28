В настоящее время фактически проходят лечение около 1500 военнослужащих, раненных на войне

В ходе 44-дневной войны в Арцахе в больницах и госпиталях было до 11 000 больных и раненых, в том числе военнослужащие, служащие полиции, пограничных отрядов СНБ, а также добровольцы.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 28 марта заявил заместитель начальника Военно-медицинского управления ВС РА, начальник планового управления полковник Гегам Пашикян, подводя итоги работы, проделанной Военно-медицинским управлением во время война. Полковник Пашикян подчеркнул, что во время войны медперсонал работал с большой нагрузкой.

«У 55% раненых были легкие ранения, у 35% - ранения средней степени, у 7% - серьезные ранения, а у 2% - крайне серьезные ранения», - сказал Пашикян.

В свою очередь, начальник Военно-медицинского управления ВС РА полковник Саак Оганян отметил, что в настоящее время фактически проходят лечение около 1500 военнослужащих, они находятся в реабилитационном отпуске.

«В настоящее время у нас уже 885 инвалидов первой, второй и третьей степени. Инвалиды первой и второй степени пользуются поддержкой страхового фонда военнослужащих», - пояснил Оганян.