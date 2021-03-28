В долинах Армении ночью ожидается температура ниже нуля, затем она  постепенно повысится

В ночные часы 29 марта в долинной зоне Армении ожидается отрицательная температура: в воздухе — -2 …- 4 градуса, на поверхности земли — -5… -7 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения.

На территории республики днем 28-30 марта, днем 31 марта, 1-2 апреля в республике ожидается погода без осадков. Во второй половине дня и ночью 31 марта — в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, время от времени ожидаются слабые осадки.

Ветер северо-западный, 2-5 м / с.

Температура воздуха постепенно повысится на 6-8 градусов.

В Ереване днем 28 марта, 29-31 марта, 1-2 апреля ожидается погода без осадков.