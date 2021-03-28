Время в Ереване: 11:07:36,   28 Март

В долинах Армении ночью ожидается температура ниже нуля, затем она  постепенно повысится

В долинах Армении ночью ожидается температура ниже нуля, затем она  постепенно повысится

В ночные часы 29 марта в долинной зоне Армении ожидается отрицательная температура: в воздухе —   -2 …- 4 градуса, на поверхности земли — -5… -7 градусов. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции  Республики Армения.

На территории республики днем 28-30 марта,  днем 31 марта, 1-2 апреля в республике ожидается погода без осадков.  Во второй половине дня и ночью  31 марта — в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, время от времени ожидаются слабые осадки.     

Ветер северо-западный, 2-5 м / с. 

Температура воздуха  постепенно повысится на 6-8 градусов. 

В Ереване днем 28 марта,   29-31 марта,  1-2 апреля ожидается погода без осадков.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации