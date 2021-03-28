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Премьер-министр Пашинян находится в Армавире с региональным визитом. Мане Геворкян

Премьер-министр Пашинян находится в Армавире с региональным визитом. Мане Геворкян

Премьер-министр РА Никол Пашинян 28 марта совершил визит в Армавирскую область. 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян. 

«Сегодня премьер-министр Никол Пашинян находится в Армавире с региональным визитом. В программе —  встречи с жителями», - сообщила пресс-секретарь премьер-министра, добавив, что Никол Пашинян также воздаст дань памяти погибших военнослужащим.


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