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В некоторых районах Гегаркуника  не будет воды в  течение 24 часов

В некоторых районах Гегаркуника  не будет воды в  течение 24 часов

В связи с аварийными работами с 13:00 часов  28 марта по 13:00 часов  29 марта   остановлена подача воды в Гегаркуникской области: в городе Гавар, в  селах Цовазард, Бердкунк, Айраванк, Лчап, Чкаловка, Норашен и Лчашен. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в отделе по связям с общественностью компании  Veolia Water, добавив, что компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства и заранее благодарит их за понимание.


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