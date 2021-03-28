В некоторых районах Гегаркуника  не будет воды в  течение 24 часов

В связи с аварийными работами с 13:00 часов 28 марта по 13:00 часов 29 марта остановлена подача воды в Гегаркуникской области: в городе Гавар, в селах Цовазард, Бердкунк, Айраванк, Лчап, Чкаловка, Норашен и Лчашен.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью компании Veolia Water, добавив, что компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства и заранее благодарит их за понимание.