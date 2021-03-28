На КПП Верхний Ларс постепенно восстанавливается движение для всех транспортных средств

В настоящее время российский КПП Верхний Ларс и грузинский КПП Дариали (Казбеги) двусторонне открыты для движения автомобилей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Комитета по госдоходам Республики Армения, после очистительных работ - благодаря благоприятным погодным условиям, грузовики, оставленные на перевале Хачи, спускаются на КПП Дариали (Казбеги), чтобы постепенно организовать поток к КПП Верхний Ларс.

Согласно источнику, грузинская сторона уже начала разрешать движение средних грузовиков (5-7 тонн) в Верхний Ларс, после чего обычно следует движение больших грузовиков (20 тонн), что также будет осуществляться с российской стороны на грузинский КПП «Дариали» («Казбек».

Комитет госдоходов РА также сообщает, что работы, на данный момент проводимые на российско-грузинской границе, соответствуют логике восстановления потока машин после открытия дороги.

Комитет госдоходов находится в постоянном контакте с партнерами в России по Грузии и при необходимости предоставит дополнительную информацию о ситуации.

Ранее, по информации департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, с российской стороны автодороги Степанцминда-Ларс скопилось около 632 грузовика.