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На КПП Верхний Ларс постепенно восстанавливается движение для всех транспортных средств

На КПП Верхний Ларс постепенно восстанавливается движение для всех транспортных средств

В настоящее время российский КПП Верхний Ларс и грузинский КПП Дариали (Казбеги)  двусторонне открыты для движения автомобилей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Комитета  по госдоходам Республики Армения, после  очистительных работ - благодаря благоприятным погодным условиям, грузовики, оставленные на перевале Хачи, спускаются на КПП Дариали (Казбеги), чтобы постепенно организовать поток к КПП Верхний Ларс.

Согласно источнику, грузинская сторона уже начала разрешать движение средних грузовиков (5-7 тонн) в Верхний Ларс, после чего обычно следует движение больших грузовиков (20 тонн), что также будет осуществляться с российской стороны на грузинский КПП «Дариали» («Казбек». 

Комитет госдоходов РА также сообщает, что работы, на данный момент  проводимые на российско-грузинской границе, соответствуют логике восстановления потока машин после открытия дороги.

Комитет госдоходов находится в постоянном контакте с партнерами в России по  Грузии  и при необходимости предоставит дополнительную информацию о ситуации. 

Ранее, по информации департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, с российской стороны   автодороги Степанцминда-Ларс скопилось около 632 грузовика.


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