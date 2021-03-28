Спикер НС Арцаха  вручил благодарственную грамоту правительства АР джавахкскому благотворителю 

27 марта в представительстве Арцахской Республики в Ереване спикер Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян вручил благодарственную грамоту правительства Арцаха джавахкскому благотворителю Асканазу Вардапетяну — за самоотверженный труд во время боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 года.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Национального Собрания Республики Арцах, Артур Товмасян в целом высоко оценил роль благотворителей в жизни Арцаха. Он с особой признательностью подчеркнул материальную и моральную поддержку Арцаха со стороны Вардапетяна, отметив помощь всей его семьи и армянам Джавахка.

Поздравляя Асканаза Вардапетяна, постоянный представитель Арцаха в Армении Сергей Казарян вручил их семье символические подарки.

На мероприятии присутствовали депутаты НС Арцаха, советник председателя НС Арпат Аванесян, бывший депутат НС Арцаха, отец политического деятеля Асканаза Вардапетяна Тачат Вардапетян, профессор кафедры общей химии Национального аграрного университета Армении Олег Камалян, другие официальные лица.