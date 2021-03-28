COVID-19: в Арцахе подтверждено  4  новых случая

По состоянию на 11:00 часов 29 марта, в Арцахе подтверждено 4 новых случая коронавируса. Зараженные являются контактерами ранее установленных очагов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

За один день было проведено 35 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 21 867.

В целом подтверждено 2477 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2021 года с целью лабораторного выявления коронавируса были обследованы 4419 гражданин, у 593 из них получен положительный результат.

В настоящее время в Арцахе 23 человека с COVID-19 проходят лечение в стационаре, а пациенты с легкой формой болезни получают амбулаторное лечение на дому