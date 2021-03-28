На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые  автодороги. Ларс закрыт

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич. Горный перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, а для других видов транспорта – труднопроходим. Дорога Берд-Чамбарак закрыта для всех видов транспорта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской и Ширакской (труднопроходимы) областях, на дороге Зангакатун-Ланджак-Тигранашен Араратской области, на дороге Горис-Сисиан и отрезке Зангер Сюникской области местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 632 грузовика.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.