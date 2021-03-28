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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые  автодороги. Ларс закрыт

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые  автодороги. Ларс закрыт

На территории Армении есть закрытые  и труднопроходимые   автомобильные дороги. В Арагацотнской области закрыты   дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич. Горный перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, а для других видов транспорта – труднопроходим. Дорога Берд-Чамбарак закрыта для  всех видов  транспорта.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  в Арагацотнской и Ширакской (труднопроходимы) областях, на  дороге Зангакатун-Ланджак-Тигранашен Араратской области, на дороге Горис-Сисиан и отрезке Зангер Сюникской области   местами гололед.

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 632 грузовика.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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