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В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 80 716, скончались еще 1265 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время превысило 30 миллионов, скончались 548 089 пациентов с диагностированным коронавирусом.

 

 

 


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