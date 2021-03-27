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Пожар на производстве пластмассы в ереванском квартале Силикян потушен: сгорело сырье

Пожар на производстве пластмассы в ереванском квартале Силикян потушен: сгорело сырье

Пожар, вспыхнувший  на производстве пластмассы в  квартале Силикян, уже потушен. По предварительной информации, на складе (600 кв/м) сгорели детали и сырье  для производства пластмассовых изделий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 27-го марта   в 11։14 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  в ереванском    квартале Силикян  на производстве пластмассы вспыхнул пожар,  помощь спасателей.  

По сигналу на пожар категории БИС-1 выехали 4  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда,  оперативная группа и  дежурные силы  Спасательной  службы  МЧС РА.

На «Вызов 2» выехали 4  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда, машина газодымовой защиты и  дежурные врачи  Ереванского управления Спасательной  службы  МЧС РА. 

Пожар был купирован в 13։23 часов, потушен – в 14։16.


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