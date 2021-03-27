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Два пассажирских поезда столкнулись в южной части Египта

Два пассажирских поезда столкнулись в южной части Египта

Два пассажирских поезда столкнулись в пятницу в южной части Египта. По официальным данным, 19 человек погибли, еще 185 пострадали.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Поезда столкнулись близ города Тахта в провинции Сохаг в южной части Египта - примерно в 460 км от Каира. Первый следовал по маршруту Луксор - Александрия, второй - из Асуана в Каир.

По предварительным данным, к столкновению привел сорванный стоп-кран в одном из поездов. Второй состав, следовавший за ним, не успел затормозить.

Два последних вагона первого состава и тепловоз, тянувший второй, опрокинулись. Внутри были заблокированы десятки человек, в том числе женщины и дети.

Из-за произошедшего железнодорожное движение на юге Египта полностью остановлено.


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