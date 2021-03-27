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В Капане сгорел грузовик, груженный 0.5 кб/м дров

В Капане сгорел грузовик, груженный 0.5 кб/м дров

27-го марта   в 13:12 часов   в  Сюникское областное управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что   в конце ул.Шаумяна в  Капане горит грузовик,  необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Сюникского областного управления Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что горит грузовик  Ford Transit (водитель А.М.), груженный 0.5 кб/м дров.

Пожар был купирован в 13:26 часов, потушен в 13:40.


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