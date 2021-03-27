В Капане сгорел грузовик, груженный 0.5 кб/м дров

27-го марта в 13:12 часов в Сюникское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в конце ул.Шаумяна в Капане горит грузовик, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Сюникского областного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что горит грузовик Ford Transit (водитель А.М.), груженный 0.5 кб/м дров.

Пожар был купирован в 13:26 часов, потушен в 13:40.