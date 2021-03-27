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Президент Украины своим указом прекратил полномочия председателя КС

Президент Украины своим указом прекратил полномочия председателя КС

Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ об  отмене назначения Александра Тупицкого председателем Конституционного суда, подписанный  в 2013 году бывшим президентом страны Виктором Януковичем. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters. 

«Некоторые судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжают использовать свои полномочия, представляя угрозу  государственной независимости и национальной безопасности Украины», - говорится в документе, опубликованном аппаратом  президента. 

Конституционный суд пока не прокомментировал новый приказ Зеленского. 

Еще в октябре Конституционный суд Украины своими решениями отклонил несколько антикоррупционных законов, после чего Зеленский подписал указ об освобождении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда. Однако Конституционный суд заявил, что Тупицкий продолжит работу, а  президента - обвинять в действиях вне  его конституционных полномочий. После этого Зеленский несколько раз пытался отстранить судью от должности, но тот каждый раз обжаловал решение и   не уходил. Тупицкий неоднократно обвинял Зеленского в организации попытки «конституционного переворота» путем его свержения.


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