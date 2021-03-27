Президент Украины своим указом прекратил полномочия председателя КС

Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ об отмене назначения Александра Тупицкого председателем Конституционного суда, подписанный в 2013 году бывшим президентом страны Виктором Януковичем.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

«Некоторые судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжают использовать свои полномочия, представляя угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины», - говорится в документе, опубликованном аппаратом президента.

Конституционный суд пока не прокомментировал новый приказ Зеленского.

Еще в октябре Конституционный суд Украины своими решениями отклонил несколько антикоррупционных законов, после чего Зеленский подписал указ об освобождении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда. Однако Конституционный суд заявил, что Тупицкий продолжит работу, а президента - обвинять в действиях вне его конституционных полномочий. После этого Зеленский несколько раз пытался отстранить судью от должности, но тот каждый раз обжаловал решение и не уходил. Тупицкий неоднократно обвинял Зеленского в организации попытки «конституционного переворота» путем его свержения.