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100-летие со дня рождения Казароса Сарьяна в Ереване отметят концертной программой

100-летие со дня рождения Казароса Сарьяна в Ереване отметят концертной программой

Дома-музеи Мартироса Сарьяна и Арама Хачатуряна отметят 100-летие со дня рождения выдающегося композитора Казароса (Лазаря) Сарьяна обширной концертной программой. 

Как  передает Арменпресс, концерт состоится 9 апреля в Доме-музее Арама Хачатуряна. 

На вечере прозвучат камерные инструментальные произведения композитора - Квартет № 1, который впервые будет представлен в Ереване, Квартет № 2. Прозвучат также Анданте и Престо (для скрипки и фортепиано), Ария и Токкат (для скрипки и фортепиано), Соната N 1для фортепиано и виолончели (исполняется впервые в Ереване), Соната для фортепиано N 2, Серенада (для фортепиано и трубы). 

Выступят дуэт «Арс Лунга», преподаватель Ереванской государственной консерватории Ю. Дарьян, студенты Камерного ансамбля консерватории. 

Концерт проходит в рамках 100-летия Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Инициатор и художественный руководитель программы - заслуженный деятель искусства Армении Арам Талалян.


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