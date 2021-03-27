Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

Ночью в долинной зоне территории Армении ожидается отрицательная температура

Ночью в долинной зоне территории Армении ожидается отрицательная температура

В ночное время  28-29 марта в долинной зоне Армении ожидается отрицательная температура: в воздухе —   -3 …- 4 градуса, на поверхности земли — -5… -7 градусов.  

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

На территории республики днем 27 марта в большинстве областей, а ночью 31 марта — в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, время от времени ожидаются осадки: в горных и предгорных районах — в виде снега. 28-30 марта  во второй половине дня 31 марта и  1 апреля ожидается погода без осадков. 

Ветер северо-западный, 2-5 м / с, в отдельных районах 27 числа возможно усиление ветра до 15-20 м / с. 

Температура воздуха  днем 27-го марта  и ночью 28 марта  понизится на 5-7 градусов. 

В Ереване во второй половине дня 27 марта   время от времени ожидаются осадки, в возвышенных районах города — в виде мокрого снега. 28-31 марта, 1 апреля ожидается погода без осадков.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации