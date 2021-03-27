Ночью в долинной зоне территории Армении ожидается отрицательная температура

В ночное время 28-29 марта в долинной зоне Армении ожидается отрицательная температура: в воздухе — -3 …- 4 градуса, на поверхности земли — -5… -7 градусов.

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

На территории республики днем 27 марта в большинстве областей, а ночью 31 марта — в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, время от времени ожидаются осадки: в горных и предгорных районах — в виде снега. 28-30 марта во второй половине дня 31 марта и 1 апреля ожидается погода без осадков.

Ветер северо-западный, 2-5 м / с, в отдельных районах 27 числа возможно усиление ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха днем 27-го марта и ночью 28 марта понизится на 5-7 градусов.

В Ереване во второй половине дня 27 марта время от времени ожидаются осадки, в возвышенных районах города — в виде мокрого снега. 28-31 марта, 1 апреля ожидается погода без осадков.