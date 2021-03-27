Пожар на производстве пластмассы в квартале Силикян купирован

В результате пожара на производстве пластмассы в квартале Силикян сгорели детали и сырье.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

27-го марта в 11։14часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в ереванском квартале Силикян на производстве пластмассы вспыхнул пожар, помощь спасателей.

«По сигналу на пожар категории БИС-1 выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда, оперативная группа и дежурные силы Спасательной службы МЧС РА.

На «Вызов 2» выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда, специализированная машина газодымовой защиты и дежурные врачи Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА.

Сообщается, что по предварительным данным, что на складе (600 кв/м) сгорели детали и сырье для производства пластмассовых изделий.

Пожар был купирован в 13։23 часов.