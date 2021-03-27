Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

В результате беспорядков в Мьянме погибли 50 человек, сообщили СМИ

В результате беспорядков в Мьянме погибли 50 человек, сообщили СМИ

Более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы, сообщает РИА Новости.

"Накануне военные власти предупредили через подконтрольные им СМИ, что людям, участвующим в протестах, может случайно попасть пуля в голову. Начиная с ранних часов утра и в течение дня в субботу убиты уже более 50 человек", - говорится в сообщении.

Портал сообщает о погибших в городах Янгон, Баго, Мандалай и прилегающих к ним регионах.

"В День вооруженных сил Мьянмы военные убили больше людей, чем в обычные дни", - говорится в сообщении.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации