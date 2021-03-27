Американские военные подоспеют на помощь судну в Суэцком канале
14:12, 27 Март, 2021
Военные США выдвинулись в район "пробки" в Суэцком канале, специалисты по дноуглубительным работам отправились с базы американских ВМС, расположенной на Ближнем Востоке.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал CNN.
Военные намерены помочь снять с мели контейнеровоз Ever Given. Сообщается, что США сами предложили помощь Египту в разблокировании канала.
Судно Ever Given направлялось из Китая в Нидерланды, но село на мель в районе Суэцкого канала на этой неделе. Его пытались сдвинуть с места восемь буксиров, но безуспешно.
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