Американские военные подоспеют на помощь судну в Суэцком канале

Военные США выдвинулись в район "пробки" в Суэцком канале, специалисты по дноуглубительным работам отправились с базы американских ВМС, расположенной на Ближнем Востоке.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал CNN.

Военные намерены помочь снять с мели контейнеровоз Ever Given. Сообщается, что США сами предложили помощь Египту в разблокировании канала.

Судно Ever Given направлялось из Китая в Нидерланды, но село на мель в районе Суэцкого канала на этой неделе. Его пытались сдвинуть с места восемь буксиров, но безуспешно.