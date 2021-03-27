В России выявили 8885 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8885, до 4 510 744, сообщил оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 9167 заболевших. Темп прироста сохранился на уровне 0,2 процента, сообщает РИА Новости.

Умерли 387 (вчера - 405) человек, выздоровели 10 337 (накануне - 10 880). За время пандемии в стране скончались 97 404 пациента, из больниц выписали более 4,13 миллиона переболевших.