COVID-19: в Арцахе подтверждено 6 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов 27 марта, в Арцахе подтверждено 6 новых случаев коронавируса. Зараженные люди являются контактерами ранее установленных очагов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

За один день было проведено 64 теста. Таким образом, общее количество тестов достигло 21 832.

В целом подтверждено 2473 случая заболевания коронавирусом. С начала 2021 года с целью лабораторного выявления вируса были обследованы 4384 гражданина, у 589 из них получен положительный результат.

В настоящее время 23 человека с COVID-19 проходят лечение в стационаре, а пациенты с легкой формой болезни проходят амбулаторное лечение на дому.