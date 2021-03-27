Два человека погибли в результате перестрелки в США

Два человека погибли и, по меньшей мере, восемь пострадали в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), сообщил глава полиции города.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает начальник полиции города.

По словам начальника правоохранителей Пола Ньюдигейта, полицейские прибыли в район первого инцидента со стрельбой примерно в 23.00 часов, уже после происшествия. Известно, что там было произведено несколько выстрелов.

"Примерно восемь человек пострадали в этом районе", - заявил полицейский.

Когда полицейские занимались этим инцидентом, в другом квартале прозвучали выстрелы, на что немедленно среагировали в полиции. Там скончался человек в результате инцидента "с применением оружия сотрудником полиции". Также получил смертельное огнестрельное ранение другой человек, который, предположительно, не связан с этим инцидентом.

"Как вы можете видеть, произошел очень хаотичный инцидент. Очень хаотичная ночь в Вирджиния-Бич. Много разных мест преступления", - подчеркнул Ньюдигейт.

В ходе одного из происшествий полицейского сбила машина, он госпитализирован, но полученные ранения угрозу жизни не представляют, подчеркнул глава полиции города. Он добавил, что несколько человек задержаны, но полиция пока не установила их причастность к стрельбе.