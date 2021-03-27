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Москва вошла в список столиц с самым чистым воздухом

Москва вошла в список столиц с самым чистым воздухом

Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену и Берлин. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.

Он основан на данных о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. Всего в рейтинге представлены 92 города. 


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