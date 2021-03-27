Facebook заморозил аккаунт президента Венесуэлы Мадуро

Facebook заморозил аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потому что он нарушил политику социальной сети, распространив на своей странице дезинформацию о коронавирусе.

Как передает Арменпресс, об этом агентству Reuters сообщил пресс-спикер компании.

В январе Мадуро представил препарат, который, по его словам, уничтожает коронавирус без побочных эффектов. Между тем врачи заявили, что это его заявление не имеет научной основы.

Facebook решил удалить видео, опубликованное Мадуро. «Мы следуем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая заявляет, что в настоящее время не существует лекарства, которое лечит от COVID-19. За периодическое нарушение наших правил мы замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых пользователь сможет только читать», - сказал представитель Facebook, отметив, что выполнять другие действия на странице в течение 30 дней запрещается.

На сегодняшний день в Венесуэле зарегистрировано 154 905 случаев коронавируса, 1543 из которых – со смертельным исходом. Оппозиция заявляет, что на самом деле инфицированных намного больше, но тестирований проводится недостаточно.