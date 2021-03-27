Freedom House призывает власти РА отменить закон о повышении компенсации за оскорбления и клевету

Власти Армении обязаны обеспечить свободу СМИ и слова в стране.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Freedom House в ответ на принятие 24 марта Национальным Собранием законопроекта «О внесении изменений в Гражданский кодекс РА».

«Весьма сожалеем, что правительство Армении поддерживает штрафы, которые ограничивают свободу слова и угрожают финансовой жизнеспособности СМИ в стране. Гражданское общество справедливо раскритиковало закон на том основании, что им можно злоупотреблять, налагая чрезмерные штрафы за критику политиков, других влиятельных общественных деятелей и оказывая политическое давление на независимые СМИ. Призываем власти Армении серьезно отнестись к обеспокоенности гражданского общества, СМИ и аннулировать закон», - заявил директор программ Freedom House по Европе и Евразии Марк Берендт.

Представленный депутатом от партии «Мой шаг», вице-спикером Национального Собрания РА Аленом Симоняном и принятый НС проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения» предусматривает увеличение втрое размера компенсации за оскорбление - до 3 млн. драмов вместо нынешнего 1 млн., а за клевету - до 6 млн. драмов вместо нынешних 2 млн. драмов

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