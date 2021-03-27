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Новый украинский лоукостер Bees Airline свяжет Одессу и Львов с Ереваном

Новый украинский лоукостер Bees Airline свяжет Одессу и Львов с Ереваном

Госавиаслужба Украины разрешила новому украинскому лоу-косту Bees Airline начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам

Как  передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net,   это уже третья авиакомпания, осуществляющая рейсы в Армению. 

Сейчас в столицу Армении летят авиакомпании МАУ и SkyUp. 

Регулярная сеть из Киева будет включать Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку.

Также Bees Airline разрешили запустить регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, из Львова в Ереван.

Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват. 

На недавней пресс-конференции, руководство Bees Airline анонсировало запуск регулярных рейсов в Грузию и Армению в мае.


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