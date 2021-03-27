Fitch подтвердило рейтинг Армении B + со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Армении как эмитента в иностранной валюте со стабильным прогнозом B +.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт агентства, подтверждение рейтинга Армении обусловлено достаточно высоким уровнем государственного и внешнего долга, относительно слабым внешним финансированием, геополитической напряженностью, что чревато переходом в военный конфликт. Все это уравновешивается высоким доходом на душу населения, показателями управления, развития, упрощения ведения бизнеса, институтов, которые способствовали регулярным политическим преобразованиям, смогли противостоять шокам эпидемии 2020 года, шестинедельной войне с Азербайджаном.

Fitch ожидает, что партия «Мой шаг» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сохранит большинство после досрочных выборов 20 июня 2021 г. «Хотя мы ожидаем, что Пашинян сможет сохранить власть, поддержка его правительства ослабла после войны, что может обострить проблемы в осуществлении структурной реформы и борьбы с коррупцией», - говорится в заявлении Fitch.

Fitch положительно оценивает деятельность армянских банков, которые смогли выдержать шоки 2020 года.