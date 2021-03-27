В районе Джракана и Варанды ведутся поиски тел погибших военнослужащих

26 марта проводимый на Талыш-Матагисском направлении поиск тел военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, не дал результатов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Сегодня один отряд спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжает поиск в южных районах Джракан (Джебраил) и Варанда (Физули)», - сообщает ГСЧС Арцаха.