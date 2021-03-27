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В районе Джракана и Варанды ведутся поиски тел погибших военнослужащих

В районе Джракана и Варанды ведутся поиски тел погибших военнослужащих

26 марта проводимый   на Талыш-Матагисском направлении поиск тел военнослужащих, погибших в ходе боевых действий,  не дал результатов. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Сегодня один отряд  спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжает поиск в южных районах Джракан (Джебраил) и Варанда (Физули)», - сообщает ГСЧС Арцаха.


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